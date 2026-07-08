Tre serate di concerti all’arena Campo Marte di Brescia, con protagonisti Europe, Negramaro e Frah Quintale. Questa sera si esibiscono gli Europe, band molto apprezzata dagli appassionati di hard rock melodico e rock internazionale degli anni ’80. La band ha già suonato in passato in Italia e torna a esibirsi in questa rassegna musicale. La serata si svolge senza incidenti o interruzioni. La musica continua anche nei giorni successivi con le altre due formazioni.

Tre giorni di grandi concerti nell’arena Campo Marte di Brescia. Questa sera sul palco di Brescia Summer Music arrivano gli Europe, amatissimi dai fan e protagonisti negli anni ‘80 della scena hard rock melodica e del rock internazionale. Il gruppo tona in Italia in questa estate con quattro concerti, tra cui quello in programma a Brescia. Sarà, invece, un ritorno a casa quello di Frah Quintale, rapper e cantautore bresciano che vanta tre milioni di ascoltatori su Spotify, 32 dischi di platino e 11 dischi d’oro. Venerdì 10, infine, sarà la volta dei Negramaro, con “Una storia ancora semplice“, tour che segna l’ultima occasione per vedere la... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Campo Marte. Europe, Negramaro e Frah Quintale

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