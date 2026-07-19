Forte scossa di terremoto la terra ha tremato all’improvviso

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 si è verificata nel sud-ovest dell’Iran, nella provincia del Khuzestan. Il sisma è stato avvertito nella zona di Saland e si è verificato a circa 12 chilometri di profondità.

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito la provincia iraniana del Khuzestan, nel sud-ovest del Paese. Il sisma è stato registrato nella zona di Saland a una profondità di circa 12 chilometri. Le autorità hanno immediatamente avviato le verifiche per accertare eventuali danni nelle aree interessate. Secondo quanto riferito dall’emittente statale Irib, che cita la Mezzaluna Rossa iraniana, il terremoto ha avuto epicentro nella zona di Saland, nella provincia del Khuzestan. Dopo la scossa, due squadre di soccorso sono state inviate nei villaggi vicini all’epicentro con l’obiettivo di valutare la situazione e verificare l’eventuale presenza di danni a persone o infrastrutture. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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