All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Se alcuni orologi sono diventano iconici è perché hanno cambiato subito le regole del gioco. Ma non sempre va così. Come il Casio AQ-230, per anni rimasto un piccolo segreto degli appassionati di design giapponese, oscurato da mostri sacri come l'A158, l'F-91W o il CA-53W di Ritorno al Futuro. Oggi, però, qualcosa sta cambiando. Complice il ritorno dell'estetica anni Ottanta, delle casse squadrate e di un minimalismo che non ha bisogno di loghi giganteschi... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Forse abbiamo sottovalutato il Casio Edgy

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