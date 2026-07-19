Forbidden Fruit Halit muore davvero? Tutte le anticipazioni

Halit muore davvero in Forbidden Fruit? È questa una delle domande che si pongono gli spettatori della quarta stagione della serie turca, soprattutto dopo il ritorno al potere dell’imprenditore e i nuovi intrighi che coinvolgono Y?ld?z, Ender,?ahika e Kerim. La domanda diventa importante in quanto Ender ha dei sospetti al riguardo. Infatti, la donna inizia a pensare che il suo ex marito e padre di suo figlio non sia morto davvero. Ma è la verità? La risposta è no: Halit Argun muore davvero e la sua morte rappresenta una delle svolte più importanti di Forbidden Fruit (Yasak Elma). Dopo essere stato per anni uno dei personaggi centrali della serie, l’imprenditore esce definitivamente di scena, lasciando dietro di sé una situazione completamente diversa all’interno della famiglia Argun e della società. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

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Forbidden Fruit, trame turche: Halit muore, Yildiz, Ender e Sahika insabbiano le prove

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