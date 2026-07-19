L’avvocato Alberto Gerosa è stato riconfermato alla presidenza della Fondazione Promor, un ente morale dedicato alla realizzazione delle volontà di una persona deceduta. La nomina è stata approvata durante l’ultima assemblea dell’organizzazione. La fondazione continua così con la gestione di Gerosa, che mantiene il ruolo di guida. La conferma avviene in un momento di continuità per l’ente, senza modifiche alle strutture dirigenziali.

L’avvocato Alberto Gerosa (foto) confermato alla presidenza della Fondazione Promor, ente morale istituito per la concreta attuazione delle volontà testamentarie dell’ingegner Enea Mattei, illustre morbegnese che ha lasciato un patrimonio "di beni mobili e immobili da destinarsi al sostentamento dell’istituzione finalizzata a promuovere e finanziare lo studio, la progettazione e l’esecuzione di opere di pubblica utilità in Comune di Morbegno o che possano, comunque, interessare la popolazione del Comune". Continuità nella guida della Fondazione Promor, ma anche una chiara volontà di aprire una nuova stagione orientata allo sviluppo, alla comunicazione e al rafforzamento del ruolo dell’ente sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fondazione Promor, avanti con Gerosa

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