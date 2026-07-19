Fiorentina 8-1 alla Primavera | in luce Atta che segna di tacco
La Fiorentina ha battuto 8-1 la Primavera nel primo test stagionale sotto la guida di Fabio Grosso. In campo, Atta ha segnato un gol di tacco, attirando l'attenzione. La formazione ha schierato un 4-3-3 con Atta, Mandragora e Ndour a centrocampo. La partita ha visto la squadra viola dominare, con numerosi gol realizzati durante l'incontro.
Prima sgambata stagionale per la Fiorentina di Fabio Grosso, che regola 8-1 la formazione Primavera. L'ex tecnico del Sassuolo punta subito sul 4-3-3 con Atta, Mandragora e Ndour in mediana. L'ex Udinese segna subito di tacco: "Atta strappa applausi con un primo gesto tecnico che sembra tanto il promo della stagione, in attesa chiaramente di dar vita a un centrocampo che fa già sognare con l’inserimento di Oualì e la conferma di Fagioli" scrive FirenzeViola in merito ai cambi della ripresa. Nel report del portale poi si legge: Dragusin s’impone anche fisicamente e Viery non disdegna di avanzare qualche metro, o cercare il cambio di campo. 🔗 Leggi su Sosfanta.com
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