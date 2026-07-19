Fiorentina 8-1 alla Primavera | in luce Atta che segna di tacco

Notizia in breve

La Fiorentina ha battuto 8-1 la Primavera nel primo test stagionale sotto la guida di Fabio Grosso. In campo, Atta ha segnato un gol di tacco, attirando l'attenzione. La formazione ha schierato un 4-3-3 con Atta, Mandragora e Ndour a centrocampo. La partita ha visto la squadra viola dominare, con numerosi gol realizzati durante l'incontro.