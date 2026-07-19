Finale Mondiali nei campi profughi palestinesi sventolano bandiere della Spagna | È come giocare con loro

Nei campi profughi palestinesi e nelle strade di Betlemme, si vedono bandiere della Spagna durante la finale dei Mondiali. La partita tra Spagna e Argentina diventa un momento di distrazione per la popolazione locale. La presenza delle bandiere europee rappresenta anche un gesto di solidarietà nei confronti della causa palestinese. La partita si svolge mentre le condizioni di vita nei campi rimangono difficili.

Tra le vie di Betlemme, e nei campi profughi palestinesi, la finale tra Spagna e Argentina diventa un'occasione per sfuggire alla dura realtà dell'occupazione e ringraziare chi, in Europa, continua a sventolare la bandiera palestinese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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