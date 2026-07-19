A Catania, il partito europeo Ecr ha discusso di sicurezza, geopolitica e strategia economica nel Mediterraneo. L’onorevole Fidanza, vicepresidente del gruppo e rappresentante di Fratelli d’Italia, ha affermato che la remigrazione è uno slogan, ma che grazie alle politiche attuate sono stati semplificati i rimpatri. La riunione si è svolta in due giorni e ha coinvolto diverse figure politiche del settore.

Per due giorni a Catania il partito europeo Ecr, di cui l’onorevole Carlo Fidanza – capo delegazione all’Eurocamera di Fratelli d’Italia, che è la rappresentanza più consistente in seno al gruppo Ecr – è vicepresidente, si è interrogato sul futuro del Mediterraneo in termini di sicurezza, geopolitica e strategia economica. Papa Leone XIV ha esortato a trasformare «il Mediterraneo da cimitero in via di vita», ricordando però che esiste anche il diritto a non emigrare.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Fidanza: «La remigrazione è solo uno slogan ma grazie a noi rimpatri più facili»

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