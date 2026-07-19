Un incidente sulla Statale 125 Var tra Cagliari e Villasimius ha causato un morto e nove feriti. L’incidente, avvenuto su un tratto trafficato, ha coinvolto tre auto con 14 persone a bordo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto i feriti e spento le fiamme divampate dopo lo scontro. La vittima si trovava in una delle vetture coinvolte. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Tragico incidente stradale sulla Statale 125 Var, nel tratto che collega Cagliari a Villasimius. Il bilancio è di una vittima e nove feriti dopo un violento scontro che ha coinvolto tre automobili, sulle quali viaggiavano complessivamente 14 persone. Due dei veicoli hanno preso fuoco in seguito all’impatto. Lo schianto è avvenuto all’altezza del chilometro 14, nei pressi dell’ingresso della galleria Arca Sa Porta, tra gli svincoli di Torre delle Stelle e quello in direzione Solanas e Villasimius. Per cause ancora in fase di accertamento, le tre vetture si sono scontrate violentemente, dando origine a una scena drammatica. L’urto è stato particolarmente violento e ha provocato un incendio che ha interessato due delle automobili coinvolte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fiamme sulla statale, incidente spaventoso: un morto e tanti feriti, tragedia immensa

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