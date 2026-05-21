Un incidente grave si è verificato in autostrada, coinvolgendo un'auto che, dopo uno scontro violento, ha preso fuoco. La vettura è stata completamente avvolta dalle fiamme, impedendo di salvare il conducente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, ma non è stato possibile evitare la tragedia. La vittima, un manager italiano, è deceduta nel rogo. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un violento schianto in autostrada, poi le fiamme che hanno avvolto completamente il veicolo senza lasciare scampo al conducente. È una tragedia drammatica quella avvenuta nel pomeriggio lungo uno dei principali snodi stradali del Nord Italia, dove un manager italiano ha perso la vita in un terribile incidente che ha paralizzato il traffico e sconvolto automobilisti e soccorritori. Per diversi minuti la scena è stata infernale: il Suv distrutto dall’impatto, il rogo improvviso e il fumo visibile a distanza. Chi si trovava in coda ha assistito impotente all’incendio della vettura, mentre sul posto si precipitavano vigili del fuoco, sanitari e forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incidente spaventoso, morto così il manager italiano: l’auto in fiamme, spaventoso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alcamo, incidente mortale in Viale Europa. Perde la vita un giovanissimo

Sullo stesso argomento

“Non ce l’ha fatta”. Incidente spaventoso, morto così il famoso italiano: annuncio shockTragedia nelle campagne toscane: è morto in un incidente stradale l’imprenditore empolese Giovanni Birindelli, fondatore della GMG Spa.

L’auto sfonda il muro, incidente spaventoso: Francesco è morto così, terribileUna giornata sulla neve è finita in tragedia nel tardo pomeriggio di sabato 14 marzo lungo la strada provinciale 153, nel comune di Varzo.

Tragico incidente in autostrada A4: auto tampona un Tir e si incendia, un morto | VIDEOLa dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni, l’autovettura è rimasta coinvolta in un violento impatto con un mezzo pesante lungo la carreggiata dell’A4. nordest24.it