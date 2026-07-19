Federica Brignone la promessa sulla vita privata segreta | So già quando vorrò un figlio La rabbia sui soldi nello sci e Sinner | Non è Alberto Tomba

Federica Brignone ha dichiarato di sapere già quando vorrà avere un figlio, senza fornire dettagli sulla vita privata. La sciatrice ha anche espresso una certa rabbia riguardo alle questioni economiche nello sport e ha commentato la differenza tra sé e altri atleti, sottolineando che non si confronta con figure storiche dello sci. Ha affermato di vivere senza paura di interrompere la carriera e di avere piani a breve, medio e lungo termine.

« Non ho paura di piantarla lì con lo sci. Se dovessi lasciare, non sarei preoccupata: avrei mille opzioni. Vivo alla giornata, ma ho programmi a breve, medio e lungo termine. Ah, quando smetterò vorrò viaggiare e andare a fare surf in giro per il mondo. Anzi, farò il giro del mondo surfando». È lo sguardo sereno e leggero sul futuro che Federica Brignone affida al Corriere della Sera in una lunga intervista. La fuoriclasse azzurra si è confidata a ruota libera con Flavio Vanetti, parlando del suo domani lontano dalle piste ma anche delle sofferenze fisiche che hanno accompagnato i suoi recenti trionfi: «Dopo la discesa ho avuto molto male: mettevo gli scarponi e non camminavo. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ambrogino d’Oro a Federica Brignone: Milano premia la “leggendaria campionessa di sci”Un riconoscimento speciale è stato consegnato questa mattina a una sciatrice di 35 anni, che ha vinto due medaglie d’oro ai Giochi di Milano Cortina...

Federica Brignone: “Proverò a mettere gli sci ad inizio agosto. Non so ancora se potrò fare la stagione completa”Federica Brignone ha annunciato che tenterà di riprendere gli allenamenti con gli sci all’inizio di agosto.

Si parla di: Federica Brignone, doccia ghiacciata: Ci provo, ma non so se riuscirò | Libero Quotidiano.it.

La confessione di Federica Brignone sulle Olimpiadi 2030: Sono sicura che non ci saròFederica Brignone verso la nuova stagione: il recupero dall’infortunio a tibia e perone e i dubbi sulla continuità agonistica dopo il trionfo olimpico di Milano-Cortina. notizie.it

I dubbi di Federica Brignone: Il mio corpo non si riprenderà mai completamenteLa campionessa azzurra si racconta, dall'infortunio al trionfo, e sul futuro dice: Non so ancora se potrò fare la stagione che sta per arrivare... ... corrieredellosport.it