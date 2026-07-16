Federica Brignone ha annunciato che tenterà di riprendere gli allenamenti con gli sci all’inizio di agosto. Non ha ancora certezza sulla possibilità di disputare l’intera stagione, a causa delle conseguenze di un grave infortunio subito ad aprile 2025. Nell’intervista, ha parlato delle difficoltà quotidiane legate al recupero e delle incognite sul suo futuro sportivo. La sciatrice ha anche spiegato di voler riprendere la preparazione nonostante le incertezze.

Federica Brignone ha concesso un’intervista a L’Equipe nella quale ha parlato della preparazione verso la nuova stagione sportiva, delle difficoltà che deve affrontare quotidianamente dopo il gravissimo infortunio subito ad aprile 2025, e delle incognite riguardanti il futuro agonistico. L’azzurra spiega l’ avvicinamento alla nuova stagione: “ Mi sto allenando, ma continuo anche a curarmi, questa primavera è stata difficile, facevo ancora molta fatica a camminare. Ho iniziato la mia preparazione da metà maggio, ma non faccio quello che facevo prima dell’infortunio “. Brignone non può allenarsi a pieno regime: “ Posso andare in bicicletta e nuotare, vado in palestra, ma non posso correre e non posso fare dei veri appoggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federica Brignone: “Proverò a mettere gli sci ad inizio agosto. Non so ancora se potrò fare la stagione completa”

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Federica Brignone | Ci sono alcuni passaggi, mi manca ancora fiducia e chilometri | FISI TV

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