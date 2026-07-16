Federica Brignone | Proverò a mettere gli sci ad inizio agosto Non so ancora se potrò fare la stagione completa
Federica Brignone ha annunciato che tenterà di riprendere gli allenamenti con gli sci all’inizio di agosto. Non ha ancora certezza sulla possibilità di disputare l’intera stagione, a causa delle conseguenze di un grave infortunio subito ad aprile 2025. Nell’intervista, ha parlato delle difficoltà quotidiane legate al recupero e delle incognite sul suo futuro sportivo. La sciatrice ha anche spiegato di voler riprendere la preparazione nonostante le incertezze.
Federica Brignone ha concesso un’intervista a L’Equipe nella quale ha parlato della preparazione verso la nuova stagione sportiva, delle difficoltà che deve affrontare quotidianamente dopo il gravissimo infortunio subito ad aprile 2025, e delle incognite riguardanti il futuro agonistico. L’azzurra spiega l’ avvicinamento alla nuova stagione: “ Mi sto allenando, ma continuo anche a curarmi, questa primavera è stata difficile, facevo ancora molta fatica a camminare. Ho iniziato la mia preparazione da metà maggio, ma non faccio quello che facevo prima dell’infortunio “. Brignone non può allenarsi a pieno regime: “ Posso andare in bicicletta e nuotare, vado in palestra, ma non posso correre e non posso fare dei veri appoggi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Federica Brignone | Ci sono alcuni passaggi, mi manca ancora fiducia e chilometri | FISI TV
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