Sabato, Justin Bieber si è esibito a sorpresa durante il Fanatics Fest, partecipando ai Fanatics Games insieme a Tom Brady e Novak Djokovic. L’artista è salito sul palco senza preavviso, contribuendo alla chiusura dell’evento con questa apparizione improvvisa. La partecipazione di Bieber è stata annunciata solo all’ultimo momento, attirando l’attenzione dei presenti. La sua presenza si è aggiunta alle attività di chiusura del festival, che si sono svolte nell’ultimo giorno della manifestazione.

Sabato Justin Bieber ha fatto un’apparizione a sorpresa al Fanatics Fest, unendosi a Tom Brady e Novak Djokovic nei Fanatics Games durante l’ultimo giorno dell’evento. Il Fanatics Fest è una competizione di quattro giorni che si svolge a New York City e che riunisce 50 atleti professionisti e celebrità insieme a 50 appassionati di sport amatoriali. Bieber è entrato con un’introduzione in stile WWE impostata sul suo successo numero 1 “YUKON” ed è rapidamente passato in cima alla classifica dei Fanatics Games. Brady al secondo posto, con il concorrente dei fan JJ Mitchell al terzo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fanatics Fest, Justin Bieber sale sul palco per un'esibizione a sorpresa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Leah Halton on Clavicular Overdose, WALKING OUT of Justin Bieber Coachella, Alix Earle VS Cooper

Notizie e thread social correlati

Shakira, Madonna e Justin Bieber sul palco: la Fifa annuncia quanto durerà l’intervalloLa finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina avrà un intervallo più lungo rispetto al normale, ma non durerà i 25-30 minuti ipotizzati nelle scorse...

“Lo sapete che sono arrugginita, vero? È passato un po’ di tempo”: Rihanna torna sul palco a sorpresa. L’esibizione con Jay-Z allo Yankee Stadium manda in delirio i fanDurante un concerto di Jay-Z allo Yankee Stadium, Rihanna è salita improvvisamente sul palco, sorprendendo il pubblico.

Si parla di: Alla fine niente tifosi insieme ai giornalisti Ma le conferenze di Spagna e Argentina diventano show.

Justin Bieber ditches shirt and mingles with sports royalty during surprise pop-up at Fanatics Fest!Slide city, slide city! Justin Bieber surprised the crowd at this year's Fanatics Fest with an impromptu performance, where he flaunted his tatted chest. msn.com

Fanatics Fest, Justin Bieber sale sul palco per un'esibizione a sorpresa(LaPresse) Sabato Justin Bieber ha fatto un'apparizione a sorpresa al Fanatics Fest, unendosi a Tom Brady e Novak Djokovic nei Fanatics Games ... stream24.ilsole24ore.com