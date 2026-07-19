Durante l'estate, si diffonde una truffa online riguardante condizionatori falsi. Gli annunci sponsorizzati su Facebook e Instagram offrono climatizzatori di marca a prezzi molto bassi, con l'opzione di pagamento in contrassegno. Chi ordina riceve prodotti che non sono quelli pubblicizzati, spesso di qualità inferiore o senza funzionamento. La consegna avviene a domicilio, ma il prodotto non corrisponde alle aspettative create dall’annuncio.

Con il ritorno delle ondate di calore torna anche un raggiro stagionale da social: la truffa dei falsi condizionatori. Tutto inizia con un annuncio sponsorizzato su Facebook o Instagram, che promette climatizzatori di marca a un prezzo troppo basso per essere vero, spesso con la rassicurazione del pagamento in contrassegno. Chi acquista, però, nel pacco trova un ventilatore da pochi euro, un oggetto diverso da quello ordinato o, nei casi peggiori, non riceve nulla. Il caldo estremo e la fretta di rinfrescare casa diventano la leva su cui i truffatori costruiscono l’inganno. Come funziona la truffa dei condizionatori sui social. Lo schema è quasi sempre lo stesso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Falsi condizionatori online, la truffa dell’estate: cosa arriva davvero a casa

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BreezaMax Air Cooler Truth – Scam or Worth It

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