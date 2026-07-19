Nella mattinata di oggi, Facebook e Instagram hanno subito un'interruzione di servizio che ha interessato soprattutto l’Italia e altri paesi. Le segnalazioni di malfunzionamenti sono aumentate intorno alle 9, secondo i dati raccolti da Downdetector. Nella seconda parte della giornata, i servizi sono tornati in gran parte operativi. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle cause del problema o sui tempi di risoluzione.

Sono in larga parte rientrati i disservizi che nella mattinata di oggi 19 luglio hanno interessato Facebook e Instagram in Italia e in diversi Paesi. Le segnalazioni degli utenti raccolte da Downdetector sono aumentate intorno alle 9.30, raggiungendo il picco poco prima delle 10, per poi diminuire nettamente entro le 11.30. Le due piattaforme di Meta sono tornate accessibili per la maggior parte degli utenti, anche se potrebbero persistere problemi residui o intermittenti. Le difficoltà avevano riguardato soprattutto l’accesso a Facebook dalla versione desktop, l’aggiornamento del e il funzionamento dell’app di Instagram. WhatsApp non risulta essere stato coinvolto in un’interruzione generalizzata, anche se ci sono state segnalazioni di disservizio sull’accesso, l’invio dei messaggi e il funzionamento dell’app. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Facebook e Instagram, rientrato il down durato circa due

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