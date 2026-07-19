facebook e instagram tornano online dopo il down globale

Facebook e Instagram sono tornati online dopo un'interruzione globale. I servizi di Meta sono stati ripristinati, consentendo nuovamente login e l'uso delle funzioni principali. La ripresa avviene in modo graduale, dopo il blackout che aveva impedito l'accesso a milioni di utenti in tutto il mondo. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato le cause del problema.

Ripristinati i servizi Meta dopo il blackout che ha bloccato migliaia di utenti: login, e funzioni principali tornano progressivamente alla normalità. I servizi di Meta tornano progressivamente alla normalità dopo il disservizio che ha coinvolto Facebook, Instagram e alcune piattaforme collegate. Dopo diverse ore caratterizzate da difficoltà di accesso e malfunzionamenti, milioni di utenti hanno iniziato nuovamente a utilizzare regolarmente i social network del gruppo. Il blocco aveva interessato diverse aree del mondo, provocando numerose segnalazioni da parte degli utenti che non riuscivano ad accedere ai propri profili, aggiornare il o pubblicare nuovi contenuti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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