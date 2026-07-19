Facebook e Instagram down oggi 19 luglio problemi con le App di Meta | migliaia di segnalazioni in Italia

Oggi, domenica 19 luglio, molte persone in Italia hanno segnalato difficoltà nell'accesso a Facebook e Instagram. Il problema è iniziato intorno alle 09:30, causando l'impossibilità di utilizzare le applicazioni di Meta. Nel corso della giornata, sono stati registrati numerosi report di utenti che hanno riscontrato problemi di connessione e di funzionamento con entrambe le piattaforme. Non sono state fornite ancora spiegazioni ufficiali sulle cause del disservizio.

Oggi domenica 19 luglio migliaia di utenti stanno riscontrando problemi con Facebook, l'App di Meta. Il down è iniziato attorno alle 09:30. Successivamente problemi di accesso si sono verificati anche con Instagram. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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