Facebook e Instagram sono attualmente fuori servizio a livello globale, con migliaia di utenti che segnalano problemi. Su Facebook, appare il messaggio “Account non disponibile al momento, si è verificato un errore”. Problemi sono stati riscontrati anche su WhatsApp.

ROMA – Migliaia di utenti segnalano disservizi in corso su Facebook e Instagram. “Account non disponibile al momento, si è verificato un errore”, si legge accedendo al social network del gruppo Meta. Stando a Downdetector, i primi problemi in Italia sono stati rilevati intorno alle 9:30 di oggi, 19 luglio 2026, e sembrano coinvolgere diversi Paesi. Negli Stati Uniti oltre 4.800 utenti hanno segnalato disservizi per Facebook sulla piattaforma downdetector e più di 2.800 per Instagram. “Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto. Per favore riprova tra qualche minuto”, si legge su Facebook. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Facebook e Instagram down in tutto il mondo, segnalati problemi anche su Whatsapp

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Are Facebook and Instagram down Reports say yes

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