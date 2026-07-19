Fabio Mauri la cronologia senza lancette

Da ilmanifesto.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un catalogo ragionato analizza l’opera di Fabio Mauri, affrontando la difficoltà di inserirla in una cronologia lineare a causa del suo legame con il passato fascista. La pubblicazione si concentra sulla complessità di storicizzare un lavoro artistico che riflette su temi storici e politici, evidenziando come il passato continui a influenzare il presente. La curatrice Carolyn guida l’analisi, senza proporre una narrazione cronologica tradizionale, ma esplorando le sfumature e le tensioni tra passato e presente nell’opera di Mauri.

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Il Catalogo ragionato Come si può storicizzare un’Opera in cui il passato (il fascismo) inquina inesorabilmente il presente? A cura di Carolyn Christov-Bakargiev, edito da Allemandi Il Catalogo ragionato Come si può storicizzare un’Opera in cui il passato (il fascismo) inquina inesorabilmente il presente? A cura di Carolyn Christov-Bakargiev, edito da Allemandi Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. «Ma che ore sono realmente?» si chiedeva Alberto Boatto, nell’aprile del 1975, presentando Oscuramento di Fabio Mauri. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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