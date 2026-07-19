F1 Antonelli torna alla vittoria in Belgio su un indomito Leclerc Hamilton 4°

Notizia in breve

Un pilota di 17 anni ha vinto una gara di Formula 1 in Belgio, battendo un avversario con un passato di successi. Dopo problemi meccanici nelle precedenti occasioni, ha concluso primo nonostante una virtual safety car abbia permesso ai rivali di risparmiare circa dieci secondi. Il suo compagno di squadra ha concluso in quarta posizione. La gara si è svolta su un circuito caratterizzato da condizioni variabili e tempi di percorrenza ridotti per alcuni concorrenti grazie a strategie di risparmio tempo.