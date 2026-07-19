F1 Antonelli torna alla vittoria in Belgio su un indomito Leclerc Hamilton 4°
Un pilota di 17 anni ha vinto una gara di Formula 1 in Belgio, battendo un avversario con un passato di successi. Dopo problemi meccanici nelle precedenti occasioni, ha concluso primo nonostante una virtual safety car abbia permesso ai rivali di risparmiare circa dieci secondi. Il suo compagno di squadra ha concluso in quarta posizione. La gara si è svolta su un circuito caratterizzato da condizioni variabili e tempi di percorrenza ridotti per alcuni concorrenti grazie a strategie di risparmio tempo.
Dopo i problemi meccanici delle ultime gare, Kimi Antonelli riprende la sua corsa verso il sogno del primo titolo mondiale. Il giovane pilota bolognese riesce a tornare alla vittoria nonostante una virtual safety car avesse consentito ai due piloti della Ferrari di risparmiare quasi dieci secondi. Il Gran Premio del Belgio era iniziato con un primo giro caotico, caratterizzato dal contatto tra Lewis Hamilton e George Russell che ha causato l’uscita di scena dell’alfiere della Mercedes. Il sette volte campione del mondo sconta cinque secondi di penalità alla prima sosta ai box. Charles Leclerc ne approfitta per portarsi in testa alla gara e dà il massimo per resistere alla rimonta di Antonelli ma è costretto a cedergli il primato a dieci giri dalla bandiera a scacchi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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