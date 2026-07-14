In Italia sono previsti temporali nelle prossime ore, con piogge intense e un calo delle temperature provenienti dall'Africa. L'anticiclone africano rimarrà presente fino alla fine della settimana, interessando gran parte del paese, tranne forse l'arco alpino.

Saranno giorni difficili, con l'anticiclone africano che non lascerà l'Italia fino a fine settimana e risparmierà, forse, solo l'arco alpino. E proprio la grande quantità di energia accumulata con le ondate di calore potrebbe diventare un ulteriore problema quando le temperature scenderanno, scatenando anche temporali più violenti del normale: come sottolineano gli esperti all'Ansa, basta che poca aria a temperature anche di solo pochi gradi inferiori si immetta sopra la colonna di aria caldissima che si accumula negli strati atmosferici più vicini al suolo, per dare il via a fenomeni violenti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Temporali in arrivo, ecco dove e quando. E con il caldo dall'Africa rischio piogge intense con discesa temperature

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