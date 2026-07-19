Estate ’36 | la recensione di Aldo Grasso della serie tv su Netflix

Una serie TV intitolata “Estate ’36” è disponibile su Netflix, classificata come thriller storico. La regia è affidata a Marie Deshaires e Catherine Touzet. Tra gli interpreti principali ci sono Julie De Bona, Sofia Essaïdi, Nolwenn Leroy, Constance Gay, Arthur Pichon, Eszter Popp e Nicolas Depetris. La produzione presenta elementi di tensione e ambientazioni che richiamano il periodo degli anni Trenta.

E STATE ’36 Genere: thriller, storico Regia: Marie deshaires e Catherine Touzet. Con Julie De Bona, Sofia Essaïdi, Nolwenn Leroy, Constance Gay, Arthur Pichon, Eszter Popp, Nicolas Depetris. Su Netflix Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › 10 serie tv e i film da vedere su Netflix a luglio 2026 Un hotel di lusso in Costa Azzurra, un inquietante omicidio avvenuto in una stanza e sullo sfondo le trasformazioni del settore del turismo, con le classi lavoratrici che per la prima volta cominciano a beneficiare di ferie pagate. Estate ’36 è una serie francese che mette insieme i canoni del period drama con il crime, senza rinunciare a gettare uno sguardo su nascenti conflitti e contraddizioni di classe. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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