The Boroughs – Ribelli senza tempo | Recensione della serie mystery ora su Netflix

The Boroughs – Ribelli senza tempo è una serie creata e sceneggiata da Jeffrey Addiss e Will Matthews che nasce sotto i migliori auspici grazie al tocco inconfondibile dei fratelli Matt e Ross Duffer, le menti dietro il fenomeno globale Stranger Things, qui in veste di produttori esecutivi. Questa recensione di Universal Movies. L’incipit di The Boroughs ci porta in una pittoresca ed apparentemente tranquilla comunità di pensionati. Un’ambientazione insolita per una storia ad alta tensione che solitamente predilige corridoi bui o strade isolate e nebbiose di una grandi città. È proprio qui che alcuni improbabili eroi, non più “giovanissimi” ma ancora estremamente vivi nello spirito, si trovano a dover fare i conti con una minaccia ultraterrena. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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The Boroughs - Ribelli senza tempo | recensione

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