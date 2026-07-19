Nel corso degli anni sono stati erogati 65mila euro a diverse realtà legate al collaboratore di Bakkali. La lista civica la Pigna ha annunciato di voler verificare ogni singola concessione, incarico affidato e rendiconto relativo a queste somme. Nessuna ulteriore informazione sui soggetti beneficiari o sui criteri di assegnazione è stata resa nota. La verifica si concentrerà sull'intera procedura di erogazione delle risorse.

"Su queste erogazioni la lista civica la Pigna intende fare piena luce, esaminando ogni singolo provvedimento di concessione, ogni incarico affidato e ogni relativo rendiconto". La lista civica infatti attacca Palazzo Merlato, scrivendo che avrebbe erogato "complessivamente 65.040,24 euro" all’associazione " Strativari, il cui presidente era Emilio Macchia, compagno di Ouidad Bakkali, e allo studio professionale dello stesso Macchia". Erogazioni che secondo la lista civica sarebbero iniziate nel 2012. "La prima, pari a 4.000 euro e liquidata in due tranche, fu destinata all’associazione Strativari nel 2012, quando Ouidad Bakkali ricopriva il ruolo di assessora del Comune di Ravenna nella giunta Matteucci (. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Erogati negli anni 65mila euro a realtà del compagno di Bakkali"

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