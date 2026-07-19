Enzo Miccio non si lascia abbattere | la Rai gli ha tolto tutti i programmi? Pazienza lui torna con una trasmissione cult!
Dopo essere stato rimosso dai programmi Rai, Enzo Miccio annuncia il ritorno in televisione con una trasmissione molto nota. La nuova edizione proporrà consigli, curiosità e il suo stile ironico. La decisione di non partecipare più ai palinsesti Rai non lo ferma, e il pubblico potrà seguirlo nuovamente in tv. La trasmissione è un ritorno diretto su un canale diverso da quello che lo aveva già ospitato in passato.
Nonostante l’esclusione dai palinsesti Rai, Enzo Miccio è pronto a tornare in televisione con uno dei programmi più amati della sua carriera, regalando al pubblico nuovi consigli, curiosità e l’ironia che da sempre lo contraddistingue. Leggi anche: Enzo Miccio e la tragedia del fidanzato morto giovane: un dolore senza fine, chi era Laurent Miralles? Il futuro televisivo di Enzo Miccio riparte da uno dei programmi che maggiormente hanno contribuito alla sua popolarità. Dopo alcuni cambiamenti professionali e diverse esperienze sul piccolo schermo, l’esperto di stile prepara un ritorno particolarmente atteso. Questa volta non servirà inventare un nuovo format oppure sperimentare una formula differente rispetto al passato. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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