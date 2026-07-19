Dopo essere stato rimosso dai programmi Rai, Enzo Miccio annuncia il ritorno in televisione con una trasmissione molto nota. La nuova edizione proporrà consigli, curiosità e il suo stile ironico. La decisione di non partecipare più ai palinsesti Rai non lo ferma, e il pubblico potrà seguirlo nuovamente in tv. La trasmissione è un ritorno diretto su un canale diverso da quello che lo aveva già ospitato in passato.

Nonostante l’esclusione dai palinsesti Rai, Enzo Miccio è pronto a tornare in televisione con uno dei programmi più amati della sua carriera, regalando al pubblico nuovi consigli, curiosità e l’ironia che da sempre lo contraddistingue. Leggi anche: Enzo Miccio e la tragedia del fidanzato morto giovane: un dolore senza fine, chi era Laurent Miralles? Il futuro televisivo di Enzo Miccio riparte da uno dei programmi che maggiormente hanno contribuito alla sua popolarità. Dopo alcuni cambiamenti professionali e diverse esperienze sul piccolo schermo, l’esperto di stile prepara un ritorno particolarmente atteso. Questa volta non servirà inventare un nuovo format oppure sperimentare una formula differente rispetto al passato. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Enzo Miccio non si lascia abbattere: la Rai gli ha tolto tutti i programmi? Pazienza, lui torna con una trasmissione cult!

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