Un uomo è entrato di nascosto nella stanza di un albergo dove soggiornava una ragazza di 15 anni. Dopo averla raggiunta nel letto, ha tentato di violentarla. Il padre della vittima, intervenuto immediatamente, ha bloccato l’aggressore e chiamato le forze dell’ordine. La polizia ha fermato l’uomo sul posto. La ragazza non ha riportato ferite gravi. Le autorità stanno procedendo con le indagini.

È entrato di soppiatto nella stanza d’albergo dove alloggiava una ragazzina di soli 15 anni. Poi, dopo averla avvicinata nel letto, ha tentato di violentarla, ma è stato prontamente bloccato dal padre della giovane vittima, che ha poi allertato le forze dell’ordine. È successo a Lido di Camaiore, Lucca: in manette un 27enne del posto. L’uomo è stato arrestato e ora dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata. L’aggressione, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, è avvenuta nei giorni scorsi. Il 27enne è riuscito a introdursi nell’albergo mischiandosi a una comitiva, riuscendo successivamente ad accedere a una delle camere occupate da una famiglia danese composta da padre, madre e dalla bambina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Entra nella stanza di lei, poi l’orrore disumano: violenza folle in Italia

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“Vieni a vedere i cartoni da me”. Poi l’orrore disumano su una bimba: insospettabile, scoperto cosìUn uomo di 73 anni avrebbe invitato una ragazza di 12 anni nel suo appartamento con l’argomento di guardare insieme dei cartoni animati.

Temi più discussi: Camaiore, entra in stanza d'albergo e aggredisce bimba: arrestato per violenza sessuale; Lido di Camaiore, giovane entra nella stanza di hotel di una minorenne e tenta di violentarla; Lido di Camaiore, violenza sessuale su una 15enne in hotel: salvata dal padre – Il racconto dell’arresto; Trento, entra nella camera dello studentato di notte per fotografarla.

Paura in hotel: entra nella stanza di una 15enne e tenta di violentarlaImmagine di repertorio da ImagoeconomicaViolenza sulle donne, immagine di repertorio Daniele D'Alessandro 19 Luglio ... msn.com

Choc a Lido di Camaiore, entra nella stanza di hotel e tenta di violentare una 15enne: salvata dal padre – Il racconto dell’arrestoLIDO DI CAMAIORE. L’ha sentita urlare, protestando contro quello sconosciuto che la stava palpeggiando contro la sua volontà. Cosa fai? Fermati, hai sbagliato camera! ha sentito dire in danese dalla ... msn.com

Un filo di luce entra e disegna la stanza... Il tuo respiro danza... Le tue mani sulla mia schiena leggere come petali.... La tua bocca, sul mio collo e poi... miele e acqua salata, ancora ed ancora... e poi ancora... Io e Te.... By Me @canonitalia #Passion #Lov x.com