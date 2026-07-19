Entra in una camera d' albergo e tenta di violentare una ragazzina | Camaiore sotto choc

Notizia in breve

Un uomo di 27 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver tentato di violentare una ragazzina in una camera d’albergo a Camaiore. L’episodio è avvenuto in un contesto di shock per la comunità locale. La polizia ha fermato l’uomo e avviato le indagini. La vittima è una bambina, e l’arresto è stato eseguito in relazione alla grave accusa di violenza sessuale aggravata.