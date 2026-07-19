Lucca entra in una camera d' albergo e tenta di violentare una ragazzina | arrestato 27enne

Un uomo di 27 anni è stato arrestato dopo aver tentato di violentare una ragazzina di 15 anni in una stanza d'albergo. Secondo la ricostruzione, è entrato di nascosto nella camera e si è avvicinato alla giovane nel letto. Il padre della vittima è intervenuto e ha bloccato l'aggressore, poi ha chiamato le forze dell'ordine. L'uomo è stato portato in custodia e sono in corso le indagini.

È entrato di soppiatto nella stanza d'albergo dove alloggiava una ragazzina di soli 15 anni. Poi, dopo averla avvicinata nel letto, ha tentato di violentarla, ma è stato prontamente bloccato dal padre della giovane vittima, che ha poi allertato le forze dell'ordine. È successo a Lido di Camaiore, Lucca: in manette un 27enne del posto., L'uomo è stato arrestato e ora dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata. L'aggressione, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, è avvenuta nei giorni scorsi. Il 27enne è riuscito a introdursi nell'albergo mischiandosi a una comitiva, riuscendo successivamente ad accedere a una delle camere occupate da una famiglia danese composta da padre, madre e dalla bambina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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