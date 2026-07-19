Un nuovo libro sull’attentato al presidente di una grande azienda energetica riapre il caso. L’autore sostiene che ci siano stati mandanti francesi e numerosi depistaggi italiani. Il volume, ricco di dettagli e documenti, analizza decenni di indagini e testimonianze, evidenziando come le versioni ufficiali siano state manipulate nel corso del tempo. Nessuna conclusione definitiva, ma molte domande ancora aperte sulla vicenda.

Mandanti francesi e depistaggi (infiniti) italiani. Questa la tesi del voluminoso e scrupoloso saggio d’inchiesta storica Lampi sull’Eni – Il piano per eliminare Enrico Mattei ( Feltrinelli ), scritto da Vincenzo Calia e Giuseppe Oddo sull’attentato in volo che uccise il presidente dell’Eni Enrico Mattei, il pilota dell’aereo aziendale, Irnerio Bertuzzi, e il giornalista corrispondente del Time, William McHale, la sera del 27 ottobre 1962 nei cieli di Bascapé. Già, la prima vera trama nera della limitata sovranità nazionale italiana, delle sanguinose stragi di quella che verrà definita successivamente come strategia della tensione, ancor prima di Piazza Fontana, della stazione di Bologna e di Ustica, è l’uccisione dell’allora presidente dell’Eni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Enrico Mattei, mandanti francesi e depistaggi italiani nel libro che riapre il caso dell’attentato al presidente Eni

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