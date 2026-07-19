La crisi idrica attuale ha portato un rappresentante locale a proporre soluzioni rapide, evitando la costruzione di una diga. Si stimano almeno 10-15 anni di attesa prima che una diga possa essere completata, se mai verrà realizzata. La richiesta è di adottare interventi immediati per far fronte alla carenza d'acqua senza attendere i lunghi tempi di realizzazione di grandi opere.

La crisi idrica è già qui e la soluzione può essere lasciata in ostaggio dei tempi biblici di una diga che "ammesso venga realizzata, non sarà pronta prima di 10-15 anni". Lo afferma la rete ’Salviamo l’Enza’, secondo cui indicare l’invaso di Vetto come la panacea significa perdere tempo prezioso: servono subito interventi rapidi, concreti e integrati, capaci di mettere in sicurezza la risorsa blu prima che l’emergenza diventi strutturale. Quali? Dalla riduzione delle perdite nelle reti alla ricarica artificiale delle falde, dal riutilizzo delle ex cave come serbatoi idrici fino all’uso delle casse di espansione di Montecchio. A rilanciare -... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emergenza idrica, parla Cangiari: "No alla diga, sì a soluzioni rapide"

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