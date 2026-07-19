Emergenza caldo | I gatti più anziani e quelli con patologie soffrono moltissimo

di Ylenia Cecchetti Luciana non ama essere accarezzata. Red invece è un gran giocherellone, ma una malattia alla vescica, in seguito ad un incidente, rende difficile trovare qualcuno disposto ad adottarlo. Perla è diabetica e ha bisogno della terapia due volte al giorno, mentre Camillina è arrivata da Castelfiorentino dopo essere stata recuperata in strada. Poi ci sono Franca, Simone, i mici anziani, quelli con problemi ai reni o al cuore, quelli rimasti soli dopo la morte del proprietario e quelli soccorsi dopo un investimento. A metà tra casa di riposo e pronto soccorso: dietro ogni batuffolo di pelo c’è una storia diversa. Tutte, però, al gattile Aristogatti di via Majorana sono in cerca dello stesso lieto fine: trovare una famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Estate e animali, il caldo può essere un nemico

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