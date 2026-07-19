Elmas | Amo Napoli Conte un Maestro Allegri è un vincente

Notizia in breve

Eljif Elmas, attualmente al RB Lipsia, ha parlato della sua esperienza con il Napoli, definendo il tecnico Conte un maestro e Allegri un vincente. Ha espresso affetto per Napoli, dove ha trascorso diversi anni, e ha condiviso riflessioni sul suo percorso nel club. Le sue parole riflettono un bilancio personale e sentimentale sulla sua carriera in Italia, senza ulteriori commenti o giudizi.