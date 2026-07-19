Elmas | Amo Napoli Conte un Maestro Allegri è un vincente
Eljif Elmas, attualmente al RB Lipsia, ha parlato della sua esperienza con il Napoli, definendo il tecnico Conte un maestro e Allegri un vincente. Ha espresso affetto per Napoli, dove ha trascorso diversi anni, e ha condiviso riflessioni sul suo percorso nel club. Le sue parole riflettono un bilancio personale e sentimentale sulla sua carriera in Italia, senza ulteriori commenti o giudizi.
LE VERITÀ DEL DIAMANTE MACEDONE. Dal ritiro tedesco del RB Lipsia, Eljif Elmas ha tracciato un bilancio profondo e a tratti malinconico della sua lunghissima esperienza con la maglia della SSC Napoli. In una lunga intervista concessa al quotidiano Il Mattino, il centrocampista macedone ha ripercorso le sue “tre vite” in azzurro, culminate con la Coppa Italia sotto la gestione Gattuso, lo storico Scudetto con Spalletti e la recente Supercoppa Italiana vinta a Riad agli ordini di Antonio Conte. Proprio sull’addio del tecnico leccese, Elmas ha confessato il suo totale stupore, rivelando come all’interno dello spogliatoio nessuno si aspettasse una rottura così improvvisa con la società. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
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