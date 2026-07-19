Elmas | Amo Napoli Conte un Maestro Allegri è un vincente

Notizia in breve

Eljif Elmas, dal ritiro del RB Lipsia, ha parlato della sua esperienza con il Napoli, definendo Conte un maestro e Allegri un vincente. Ha espresso affetto per la città e il club, riflettendo sul suo lungo percorso in azzurro. Elmas ha anche commentato la sua carriera, senza entrare in dettagli specifici, sottolineando il rapporto con i tecnici e le sfide affrontate durante gli anni con la squadra.