Elmas | Amo Napoli Conte un Maestro Allegri è un vincente

Da napolissimo.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Eljif Elmas, dal ritiro del RB Lipsia, ha parlato della sua esperienza con il Napoli, definendo Conte un maestro e Allegri un vincente. Ha espresso affetto per la città e il club, riflettendo sul suo lungo percorso in azzurro. Elmas ha anche commentato la sua carriera, senza entrare in dettagli specifici, sottolineando il rapporto con i tecnici e le sfide affrontate durante gli anni con la squadra.

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LE VERITÀ DEL DIAMANTE MACEDONE. Dal ritiro tedesco del RB Lipsia, Eljif Elmas ha tracciato un bilancio profondo e a tratti malinconico della sua lunghissima esperienza con la maglia della SSC Napoli. In una lunga intervista concessa al quotidiano Il Mattino, il centrocampista macedone ha ripercorso le sue “tre vite” in azzurro, culminate con la Coppa Italia sotto la gestione Gattuso, lo storico Scudetto con Spalletti e la recente Supercoppa Italiana vinta a Riad agli ordini di Antonio Conte. Proprio sull’addio del tecnico leccese, Elmas ha confessato il suo totale stupore, rivelando come all’interno dello spogliatoio nessuno si aspettasse una rottura così improvvisa con la società. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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