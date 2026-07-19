eliporto e recupero edifici ex aeronautica nuova vita

È stato approvato il Piano operativo e il Piano strutturale, permettendo di iniziare i lavori sull’eliporto del 118 e sui progetti di recupero degli edifici dell’ex Aeronautica. La decisione apre la strada a nuove iniziative per riqualificare l’area e avviare i cantieri. Ora si attende l’avvio delle fasi successive per la realizzazione delle infrastrutture e il recupero degli edifici storici.

MONTE ARGENTARIO Aeronautica, il futuro passa dal Piano operativo. E intanto è pronto l’ eliporto del 118, poi il via ai nuovi progetti. L’approvazione delle osservazioni al Piano operativo e al Piano strutturale rappresenta il passaggio decisivo per sbloccare il futuro dell’ex Aeronautica. Il sindaco Arturo Cerulli indica nella conclusione dell’iter urbanistico il punto di partenza per la riqualificazione dell’area, dove nel frattempo sono già stati recuperati alcuni edifici esistenti. A breve sarà inoltre operativo il nuovo eliporto destinato alle emergenze sanitarie. Entro la fine del mese il consiglio comunale sarà chiamato ad approvare le osservazioni ai due strumenti urbanistici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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