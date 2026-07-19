Ekhator potrebbe lasciare la Juve entro la fine del mercato | la sua cessione è prevista in un solo caso

Ekhator potrebbe lasciare la Juventus entro la fine del mercato, con una possibile cessione in prestito. La società ha indicato che questa operazione potrebbe avvenire solo nel caso in cui arrivi un nuovo giocatore, in particolare Pellegrino. La decisione dipenderà dalle trattative in corso e dalle eventuali esigenze della squadra. Al momento, non sono stati definiti altri dettagli sulla cessione o sui tempi.

di Francesco Spagnolo La Juve non esclude la cessione in prestito di Ekhator in caso di arrivo di Pellegrino. Una opzione da tenere in considerazione nelle prossime settimane. Il calciomercato bianconero è in continua evoluzione e non sono esclusi dei cambiamenti di strategia a sessione in corso. Al centro del nuovo progetto firmato Carnevali c’è sicuramente Ekhator. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, garante assoluto dell’operazione è stato Ottolini, che ha seguito da vicino la maturazione del ragazzo durante l’esperienza al Genoa, convincendosi subito delle sue incredibili potenzialità. La dirigenza della Continassa ha tracciato una vera e propria tabella di marcia per il giovane attaccante, articolata in tre tappe fondamentali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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