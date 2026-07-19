Durante un'amichevole contro il Basilea, un attaccante è stato costretto ad abbandonare il campo dopo 29 minuti a causa di un problema muscolare alla coscia. L'incontro si è concluso con un pareggio senza reti. L'infortunio potrebbe influenzare i piani della squadra per rinforzare il reparto offensivo, considerando che l’atleta è arrivato dal Genoa. La squadra sta monitorando le condizioni del giocatore, che ha mostrato difficoltà a camminare dopo l’uscita dal campo.

Jeff Ekhator è uscito dal campo dopo appena 29 minuti, con evidenti difficoltà a camminare. È successo nell’amichevole contro il Basilea, terminata 0-0, e il problema muscolare alla coscia accusato dall’attaccante arrivato dal Genoa rischia ora di pesare parecchio sui piani della Juventus per l’attacco. La preoccupazione di Spalletti. A fine partita, come riporta la Gazzetta dello Sport, lo stesso Luciano Spalletti non ha nascosto l’apprensione per le condizioni del giovane centravanti. “Speriamo che non si sia fatto nulla di serio”, ha detto il tecnico bianconero, parole che raccontano bene il clima di attesa attorno agli esami strumentali previsti nelle prossime ore, quelli che chiariranno l’entità reale dell’infortunio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Stilejuventus.com - Ekhator lascia il campo dopo 29 minuti: la Juventus ha ancora più fretta di trovare un attaccante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La sorpresiva alineación de la Juve vs FC Basel (Análisis)

Notizie e thread social correlati

Juventus, Ekhator resta: il club punta sul giovane attaccanteLa Juventus ha deciso di mantenere in rosa il giovane attaccante Jeff Ekhator, rinviando al momento ogni possibilità di prestito o cessione.

Juventus, come cambiano le gerarchie davanti: Ekhator sarà il terzo attaccante? E David…La Juventus sta riorganizzando le posizioni offensive, con Ekhator che potrebbe diventare il terzo attaccante.

Temi più discussi: Juve in ansia per Ekhator: infortunio all'esordio contro il Basilea, le condizioni; Juve, si ferma subito il neo acquisto Ekhator: le prime news sull'infortunio; Infortunio Ekhator in Basilea-Juventus: le condizioni del nuovo acquisto bianconero e quando torna; Juve, la prima di Ekhator dura meno di mezz’ora.

Brutte notizie per #Spalletti: la partita di #Ekhator contro il #Basilea è durata solo 29 minuti Il giocatore della #Juve è costretto a lasciare il campo per un problema fisico dopo un contrasto con un avversario Al suo posto #Openda #juventusnews24 x.com

Ekhator, l'esordio Juve non dura neanche mezz'ora: cos'è successo contro il BasileaÈ durato circa trenta minuti il primo assaggio di Juventus per Ekhator. L’attaccante classe 2006 è stato schierato titolare da Spalletti nella sfida contro il Basilea, approfittando della mancanza di ... tuttosport.com

Juve in ansia per Ekhator: infortunio all'esordio contro il Basilea, le condizioniIl nuovo attaccante bianconero è stato costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo della prima amichevole estiva ... corrieredellosport.it