Juventus Ekhator resta | il club punta sul giovane attaccante

La Juventus ha deciso di mantenere in rosa il giovane attaccante Jeff Ekhator, rinviando al momento ogni possibilità di prestito o cessione. Dopo alcune valutazioni nelle ultime settimane, il club ha scelto di puntare sul giocatore e di continuare a integrarlo nella squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente e conferma l'intenzione di sviluppare il talento del giovane attaccante all’interno del progetto sportivo.

La Juventus ha preso una decisione sul futuro di Jeff Ekhator. Dopo le valutazioni delle ultime settimane, il club bianconero ha scelto di trattenere il giovane attaccante in rosa, rinviando almeno per il momento l’ipotesi di una cessione in prestito. Una scelta che conferma la fiducia riposta nel classe 2006 e la sua importanza all’interno del nuovo progetto tecnico. Niente prestito: la Juventus vuole valutarlo da vicino. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Vecchia Signora avrebbe deciso di confermare Ekhator all’interno dell’organico a disposizione di Luciano Spalletti. Dopo essere stato acquistato a titolo definitivo per 16 milioni di euro, il giovane attaccante non verrà ceduto in prestito, nonostante l’interesse di alcuni club pronti a garantirgli maggiore continuità. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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E alla fine l'hanno preso nel culo P.S.: a 28 milioni Lucumì per me resta bello comodo a Bologna. #FinoAllaFine #Spalletti #Juventus #Ekhator x.com

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