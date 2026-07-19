Un nuovo episodio della storia inedita vede protagonista Dylan Dog, insieme a storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. L’uscita è divisa in due puntate, con la prima già disponibile. Chi si abbonerà entro il 5 agosto riceverà la seconda puntata direttamente a casa. La narrazione si concentra su un intreccio tra i personaggi, senza riferimenti a eventi reali o coinvolgimenti di enti.

Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Coniata da Adorno in un saggio su Beethoven del 1937, la nozione di «stile tardo» (Spätstil) è stata usata per le ultime creazioni di autori classici ma soprattutto per l’inquietudine delle loro ricapitolazioni critiche, per la complessità di opere che scavano nel passato e rimettono in questione i paradigmi del presente. Un esempio emblematico di «stile tardo» è Mimesis (1946) di Eric Auerbach, un riesame della letteratura occidentale scritto in esilio, a Istanbul, durante la Seconda guerra mondiale, quando un’intera tradizione – dalla Grecia antica a Proust e Virginia Woolf – sembrava giunta alla soglia di un’eclissi. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Edward Said e Sigmund Freud, due gemme saggistiche dello stile tardo

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