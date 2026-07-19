Il Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia ospita fino a fine luglio l’esposizione fotografica “La Grande Saggezza”, con immagini di Cristina Mittermeier. Le foto mostrano la bellezza del pianeta e riflettono sui cambiamenti climatici e sull’impatto umano sull’ambiente. L’esposizione si inserisce in un’estate caratterizzata da alte temperature ed eventi atmosferici estremi, evidenziando le conseguenze dei cambiamenti climatici.

Brescia, 19 luglio 2026 – In un’estate che, tra alte temperature ed eventi atmosferici estremi, mostra per l’ennesima volta gli effetti dei cambiamenti climatici, il Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia ospita La Grande Saggezza, un’esposizione di foto che ci interrogano sul ruolo dell’uomo nel suo rapporto con l’ambiente. Curata da Lauren Johnston, la rassegna è promossa dal Comune e Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con Gallerie d’Italia – Intesa Sanpaolo e National Geographic Society, che sostiene le menti più brillanti di tutto il mondo, impegnate a usare il potere della scienza, dell’esplorazione, dell’educazione e della narrazione, per far luce sulle meraviglie del mondo contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ecco la “Grande Saggezza”: gli scatti di Cristina Mittermeier che raccontano la bellezza del nostro pianeta

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