Tre prodotti di bellezza sono stati presentati come rappresentazioni simboliche di Sole, Luna e Stella. Non sono stati forniti dettagli sui prodotti specifici o sui marchi coinvolti. La descrizione si limita a sottolineare che alcune persone scelgono rossetti, profumi o routine di skincare in base a preferenze personali o stati d’animo. Non sono state segnalate altre informazioni o eventi correlati.

C’è chi sceglie un rossetto in base all’umore del giorno, chi cambia profumo con le stagioni e chi considera la skincare un piccolo rituale quotidiano. E se anche i Tarocchi potessero diventare una chiave per interpretare il nostro modo di vivere la bellezza? Gli Arcani Maggiori raccontano da secoli gli archetipi dell’essere umano: desideri, paure, trasformazioni e rinascite. La bellezza, in fondo, fa qualcosa di molto simile. Non cambia chi siamo, ma il modo in cui scegliamo di raccontarci. Nasce da questa domanda Gli Arcani della Bellezza, una rubrica che abbina ogni carta a un prodotto beauty capace di raccontarne simbolicamente l’energia. A guidarci è Angelica Vincenzi, esperta di tarologia evolutiva e fondatrice del progetto Gli Arcani di Dafne, che interpreta gli archetipi attraverso piccoli rituali contemporanei di cura di sé. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Gli Arcani della bellezza: tre prodotti beauty che raccontano Sole, Luna e Stella

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