Il Real Forte Querceta ha riaccolto Tommaso Masi, difensore centrale nato nel 2002, dopo due stagioni trascorse alla Fezzanese. Il giocatore torna a indossare la maglia della squadra di appartenenza, portando con sé esperienza e conoscenza dell’ambiente. La società ha rafforzato così la linea difensiva, blindandola con il rientro del calciatore.

Il Real Forte Querceta riabbraccia Tommaso Masi. Il difensore centrale classe 2002 torna a vestire la maglia bianconerazzurra dopo due stagioni alla Fezzanese, portando con sé esperienza, entusiasmo e una profonda conoscenza dell’ambiente. Per Masi si tratta di un ritorno: aveva già difeso i colori del Real Forte Querceta nelle stagioni 202223 e 202324 in Serie D, contribuendo al raggiungimento dei play-off nella prima annata. Successivamente ha proseguito il proprio percorso alla Fezzanese, disputando un campionato di Serie D e uno di Eccellenza, concluso con la vittoria dei playoff. Un innesto importante per la retroguardia di Della Bona che ritrova un giocatore cresciuto ulteriormente negli ultimi 2 anni e pronto a metter la propria esperienza al servizio del gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza Il Real FQ riprende Tommaso Masi. La difesa bianconerazzurra ora è stata blindata

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Si parla di: Eccellenza. Un ritorno per la difesa del Real Forte Querceta.

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