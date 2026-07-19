Durante lo spegnimento di un incendio in una strada interpoderale a Eboli è stato trovato un cadavere carbonizzato tra le sterpaglie bruciate. Il corpo, che non è ancora stato identificato e di cui non si conosce il sesso, è stato recuperato sul luogo. Le forze dell’ordine stanno conducendo le verifiche per determinare le cause del decesso e la dinamica dell’incendio. Sono in corso accertamenti per raccogliere eventuali elementi utili all’identificazione.

Il corpo è stato recuperato tra le sterpaglie bruciate in una strada interpoderale a Eboli. Non è identificabile e al momento non è stato possibile stabilirne nemmeno il sesso. Macabra scoperta nella notte a Eboli, in provincia di Salerno. Durante le operazioni di spegnimento di un incendio in una strada interpoderale, è stato recuperato un cadavere carbonizzato. Il corpo si trovava tra le sterpaglie bruciate ed è risultato non identificabile. Al momento non è stato possibile stabilire nemmeno se si tratti di un uomo o di una donna. Il ritrovamento è avvenuto nel corso delle attività dei vigili del fuoco, intervenuti per domare un incendio divampato in un’area del territorio comunale di Eboli. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Eboli, cadavere carbonizzato trovato durante lo spegnimento di un incendio

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