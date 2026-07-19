Eboli trovato carbonizzato in un campo il giornalista Luigi Esposito | Difendeva con forza le sue idee

Da tgcom24.mediaset.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il corpo di un giornalista sportivo di 53 anni è stato trovato carbonizzato in un campo a Eboli. La vittima era stata uccisa con colpi di pistola prima di essere data alle fiamme. La scoperta è avvenuta domenica mattina in un terreno agricolo. La polizia sta indagando sull’accaduto, e non sono ancora note le motivazioni del delitto. La vittima era nota per aver difeso con forza le sue idee.

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Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme il giornalista sportivo Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, 53 anni, il cui corpo è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, nella mattinata di domenica 19 luglio. Gli inquirenti non hanno dubbi: si è trattato di un omicidio. Il ricordo dei colleghi: "Difendeva con forza le sue idee"., La svolta nelle indagini dopo il ritrovamento, in zona, di un'auto abbandonata intestata a Esposito, il cui nome è stato diffuso dalla procura di Salerno. All'anagrafe Luigi, si faceva chiamare da sempre Luca e così firmava i propri articoli e servizi televisivi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Temi più discussi: Eboli, trovato un corpo carbonizzato in un terreno: è il giornalista Luca Esposito; Cadavere carbonizzato a Eboli, indagini a tutto campo; Eboli, trovato cadavere carbonizzato di un 53enne; Eboli, trovato cadavere carbonizzato di un 53enne.

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