Il corpo di un giornalista sportivo di 53 anni è stato trovato carbonizzato in un campo a Eboli. La vittima era stata uccisa con colpi di pistola prima di essere data alle fiamme. La scoperta è avvenuta domenica mattina in un terreno agricolo. La polizia sta indagando sull’accaduto, e non sono ancora note le motivazioni del delitto. La vittima era nota per aver difeso con forza le sue idee.

Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme il giornalista sportivo Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, 53 anni, il cui corpo è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, nella mattinata di domenica 19 luglio. Gli inquirenti non hanno dubbi: si è trattato di un omicidio. Il ricordo dei colleghi: "Difendeva con forza le sue idee"., La svolta nelle indagini dopo il ritrovamento, in zona, di un'auto abbandonata intestata a Esposito, il cui nome è stato diffuso dalla procura di Salerno. All'anagrafe Luigi, si faceva chiamare da sempre Luca e così firmava i propri articoli e servizi televisivi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Eboli, trovato carbonizzato in un campo il giornalista Luigi Esposito: "Difendeva con forza le sue idee"

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Morto il famoso giornalista: svelata identità del cadavere carbonizzato trovato a Eboli

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Luca Esposito ucciso a colpi d'arma da fuoco a Eboli, il corpo del giornalista sportivo dato alle fiamme: cadavere carbonizzato. I colleghi: «Difendeva le sue idee»Il corpo di un uomo completamente carbonizzato è stato trovato in un terreno agricolo nella periferia di Eboli.

Temi più discussi: Eboli, trovato un corpo carbonizzato in un terreno: è il giornalista Luca Esposito; Cadavere carbonizzato a Eboli, indagini a tutto campo; Eboli, trovato cadavere carbonizzato di un 53enne; Eboli, trovato cadavere carbonizzato di un 53enne.

È del cinquantatreenne Luigi Esposito il cadavere carbonizzato ritrovato questa mattina nel comune di Eboli (Salerno), precisamente in un terreno agricolo. Esposito viveva a Eboli ed era un dipendente dell'agenzia regionale per l'ambiente (Arpac) di Avellino, x.com

Giornalista Luigi Esposito trovato carbonizzato a Eboli, indagini per omicidioLuigi Esposito, 53enne giornalista e direttore di Tutto Salernitana, trovato morto carbonizzato a Eboli nel Salernitano. Il corpo presenta segni di colpi di pistola. La Procura indaga. emmepress.com

Eboli, trovato un corpo carbonizzato in un terreno: è il giornalista Luca EspositoIl corpo carbonizzato di un uomo è stato ritrovato questa notte, domenica 19 luglio, attorno alle 3 in un terreno nei pressi della Strada Statale 7 bis a Eboli. Sul posto sono arrivati i carabinieri, ... fanpage.it