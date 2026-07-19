Eboli trovato carbonizzato in un campo il giornalista Luca Esposito | Difendeva con forza le sue idee

Il corpo di un uomo di 53 anni è stato trovato carbonizzato in un campo agricolo a Eboli, nel Salernitano, domenica 19 luglio. La vittima, un giornalista sportivo, sarebbe stata uccisa con colpi di pistola prima di essere data alle fiamme. La polizia sta indagando sulla vicenda, senza ancora confermare le cause del decesso o eventuali sospetti. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze dell’episodio.

Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme il giornalista sportivo Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, 53 anni, il cui corpo è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, nella mattinata di domenica 19 luglio. Gli inquirenti non hanno dubbi: si è trattato di un omicidio. Il ricordo dei colleghi: "Difendeva con forza le sue idee"., La svolta nelle indagini dopo il ritrovamento, in zona, di un'auto abbandonata intestata a Esposito, il cui nome è stato diffuso dalla procura di Salerno. All'anagrafe Luigi, si faceva chiamare da sempre Luca e così firmava i propri articoli e servizi televisivi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Morto il famoso giornalista: svelata identità del cadavere carbonizzato trovato a Eboli

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