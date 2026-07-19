Al termine dei tempi regolamentari, le due squadre sono state eliminate ai rigori. I portieri sono stati chiamati a parare i tiri dagli undici metri, mentre i calciatori si sono preparati al dischetto. La tensione è salita mentre i giocatori si sono avvicinati uno dopo l’altro, e il silenzio è calato sia sugli spalti che davanti agli schermi di tutto il mondo. Le decisioni di chi calciare e chi parare sono state prese dai rispettivi allenatori prima dei tiri finali.

Il dischetto. I trenta secondi per raggiungerlo partendo da metà campo. E poi il silenzio. Allo stadio e nelle case di tutto il pianeta. Un silenzio che ti avvolge e ti ricorda con potenza inaudita che il mondo intero ti sta guardando. Da quel tiro può dipendere la gloria di una nazionale, l’umore di un popolo e la tua serenità per i mesi successivi. Nella vita ci sono responsabilità ben superiori a questa, ma nello sport è difficile trovare un momento che porti con sé tanta attesa, tanto pathos, tanto trambusto interiore come un rigore nella finale del Mondiale. E magari oggi il trofeo sarà assegnato proprio così, con i tiri dal dischetto. Non è un evento probabile: è accaduto solo nel 1994, nel 2006 e nel 2022. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E se il Mondiale... finisse ancora ai rigori? Ecco le scelte dal dischetto dei due ct

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