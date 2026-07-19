Lo stabilimento balneare di proprietà di un hotel locale ha cambiato gestione, passando dall'era dell'ombrellone e del lettino alla necessità di nuove strategie. Il proprietario dell’hotel, che recentemente ha acquisito la gestione della spiaggia 61, ha deciso di investire nel settore, dopo aver gestito per anni un hotel vicino. La spiaggia, precedentemente legata a una figura storica del luogo, ora si presenta con un approccio diverso, più moderno e orientato alle nuove esigenze dei clienti.

"Non si può più pensare che in spiaggia bastino l’ombrellone e il lettino, i tempi sono cambiati". Gabriele Leardini è il titolare dell’hotel Select. Poche stagioni fa Leardini ha deciso di guardare verso il mare divenendo il gestore della spiaggia 61, uno stabilimento che per tanto tempo era stato la casa di Enrico Della Rosa. Le aste per le concessioni si avvicinano, lei che un piede sulla sabbia lo ha già messo, cosa si aspetta? "Un rinnovamento. Ho letto quanto detto da Orfeo Bianchi e penso che i rinnovi siano una rivoluzione importante. Il turismo è cambiato. Lo vedo tutti i giorni con i miei clienti. Anche quelli che soggiornano una settimana in hotel, in spiaggia trascorrono due a al massimo tre giorni, non di più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "E’ finita l’epoca di ombrellone e lettino"

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