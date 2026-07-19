Due incendi si sono verificati lungo il litorale di Lecce, interessando un'area boschiva tra Frigole e San Cataldo. Uno dei roghi ha coinvolto il confine con il parco naturale di Rauccio, mentre l'altro si è sviluppato nell'area militare di Torre Veneri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Non sono stati segnalati feriti o evacuazioni.

Un ampio incendio si è verificato tra le marine di Lecce di Frigole e San Cataldo, dove sono divampati due roghi in una vasta zona boschiva al confine con il parco naturale di Rauccio, poco a ovest da Torre Veneri. Sul posto hanni operato vigili del fuoco e protezione civile con l'ausilio di un elicottero e un canadair: le fiamme - domate dopo diverse ore - hanno bruciato circa 150 ettari di macchia mediterranea e hanno coinvolto anche una roulotte, completamente distrutta dall'incendio. Uno dei due roghi sta interessando un'area all'interno della zona militare di Torre Veneri, con un fronte di fuoco di circa 1,5 chilomentri. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - Due incendi sul litorale di Lecce: in fiamme il bosco al confine col parco del Rauccio e l'area militare di Torre Veneri

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