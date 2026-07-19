Due club di Premier League si sfidano per Musah | ecco quanto può incassare il Milan

Notizia in breve

Due club di Premier League hanno manifestato interesse per il centrocampista che gioca in una squadra italiana, valutando un possibile trasferimento. Il club interessato potrebbe ricevere un compenso che si aggira tra i 20 e i 30 milioni di euro, secondo le stime di mercato. Il giocatore, attualmente in forza a una formazione di Serie A, è stato oggetto di discussioni tra i dirigenti delle squadre interessate. Il Milan sta valutando le offerte e le eventuali condizioni per la cessione.