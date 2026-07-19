Due club di Premier League si sfidano per Musah | ecco quanto può incassare il Milan
Due club di Premier League hanno manifestato interesse per il centrocampista che gioca in una squadra italiana, valutando un possibile trasferimento. Il club interessato potrebbe ricevere un compenso che si aggira tra i 20 e i 30 milioni di euro, secondo le stime di mercato. Il giocatore, attualmente in forza a una formazione di Serie A, è stato oggetto di discussioni tra i dirigenti delle squadre interessate. Il Milan sta valutando le offerte e le eventuali condizioni per la cessione.
Dopo aver piazzato due importanti colpi in entrata all'avvio di questa sessione estiva di calciomercato — grazie agli innesti di Gonçalo Ramos dal PSG e di Mario Gila dalla Lazio — per il Milan è giunto il momento di concentrarsi sul mercato in uscita prima di procedere con ulteriori acquisti. Secondo quanto riportato oggi in edicola da Tuttosport, uno dei principali indiziati a lasciare il club di Via Aldo Rossi è il centrocampista statunitense Yunus Musah. Musah nel mirino della Premier League: asse caldo con il Leeds. Il calciatore classe 2002 è appena rientrato a Milano dopo un'esperienza in prestito all'Atalanta che non ha regalato gli effetti sperati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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