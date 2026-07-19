Dove si gioca la finale dei Mondiali di calcio 2026 l'avveniristico stadio che ha cambiato nome

Da fanpage.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa sera, alle 21:00 italiane, si giocherà la finale Spagna-Argentina. nella straordinaria cornice del "New York New Jersey Stadium", avveniristica struttura costata quadi 1.5 miliardi di euro, inaugurata nel 2010. con una capienza complessiva di oltre 82 mila spettatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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