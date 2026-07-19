Dove si gioca la finale dei Mondiali di calcio 2026 l'avveniristico stadio che ha cambiato nome

Questa sera, alle 21:00 italiane, si giocherà la finale Spagna-Argentina. nella straordinaria cornice del "New York New Jersey Stadium", avveniristica struttura costata quadi 1.5 miliardi di euro, inaugurata nel 2010. con una capienza complessiva di oltre 82 mila spettatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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#FIFAWorldCup Per la seconda volta nella storia la #Spagna giocherà la finale ai Mondiali di calcio. Grande festa dei tifosi in Texas, dove si è disputata la semifinale contro la Francia, ma anche in patria. Le immagini dalla Galizia nel video di Alice Andreoli x.com

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Dove si gioca la finale dei Mondiali di calcio 2026, l’avveniristico stadio che ha cambiato nomeLa finale della Coppa del Mondo 2026, in programma oggi domenica 19 luglio alle ore 21:00 italiane, vedrà confrontarsi i campioni d'Europa in carica della Spagna e i campioni del mondo uscenti dell'Ar ... fanpage.it