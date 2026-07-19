In Riviera Romagnola, ci sono numerosi ristoranti lungo la costa dove si può mangiare bene. La regione è nota per l'ospitalità e la qualità della cucina. La prima app dedicata alla ristorazione balneare in Italia, Cucinamare, ha mappato i locali dove si può trovare un buon pasto sulle spiagge nazionali, inclusa questa zona.

In Riviera Romagnola, poi, dove l'ospitalità è un'arte che scorre nelle vene delle persone, è facile mangiare bene. Ancor più se ci si affida ai consigli di Cucinamare, la prima app della ristorazione balneare in Italia, che ha mappato tutti i posti dove mangiare sulle coste nazionali. Oppure, se si segue questa veloce mappa, andando a colpo sicuro. Bagno Alvaro 19 - Gatteo a Mare (FC) Uno storico lido, messo in piedi da Alvaro una sessantina d'anni fa. Qui si respira la classica atmosfera romagnola, tra divertimento, semplicità e buon cibo. C'è il pescato fresco e ci sono le serate a tema, che siano grigliata sulla spiaggia o paella & sangria per tutti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dove mangiare bene nei lidi con ristorante in Riviera Romagnola?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Les plus beaux trésors de Bretagne : Rennes, Crozon et la Pointe du Raz | Trésors du Patrimoine

Notizie e thread social correlati

Mare, la Riviera romagnola parte bene e pensa a che estate sarà scoprendo un nuovo trend: «Giugno fa sperare ma luglio sarà la vera prova»Le prime settimane estive sulla Riviera romagnola hanno superato le aspettative degli operatori turistici.

C'è un ristorante a Roma dove vanno a mangiare tutti i campioni del tennis, da Sinner a FedererA Trastevere, tra tavoli stretti e pareti ricoperte di fotografie, si trova un ristorante frequentato dai più noti campioni del tennis, da giovani...

Si parla di: Dove mangiare bene nei lidi con ristorante in Riviera Romagnola?; Da 10 anni è una tappa fissa dell’estate a Rimini: ora è pronta a tornare.

Dieci lidi con ristorante dove mangiare bene quest'estate in Riviera RomagnolaI lidi con ristorante non sempre sono all'altezza delle aspettative, è un fatto. Uno vorrebbe trovare un tavolino magari non proprio pied dans l'eau, ma pieds dans le sable sì, dove godersi un piatto ... vanityfair.it