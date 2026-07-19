Dove mangiare bene nei lidi con ristorante in Riviera Romagnola?

Da vanityfair.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Riviera Romagnola, ci sono numerosi ristoranti lungo la costa dove si può mangiare bene. La regione è nota per l'ospitalità e la qualità della cucina. La prima app dedicata alla ristorazione balneare in Italia, Cucinamare, ha mappato i locali dove si può trovare un buon pasto sulle spiagge nazionali, inclusa questa zona.

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In Riviera Romagnola, poi, dove l'ospitalità è un'arte che scorre nelle vene delle persone, è facile mangiare bene. Ancor più se ci si affida ai consigli di Cucinamare, la prima app della ristorazione balneare in Italia, che ha mappato tutti i posti dove mangiare sulle coste nazionali. Oppure, se si segue questa veloce mappa, andando a colpo sicuro. Bagno Alvaro 19 - Gatteo a Mare (FC) Uno storico lido, messo in piedi da Alvaro una sessantina d'anni fa. Qui si respira la classica atmosfera romagnola, tra divertimento, semplicità e buon cibo. C'è il pescato fresco e ci sono le serate a tema, che siano grigliata sulla spiaggia o paella & sangria per tutti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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